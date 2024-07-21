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培育企業領導人全方位AI能力 貿協AI CEO工作坊開訓

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
董事長黃志芳以數據、人才、AI工具及治理為主軸，精心打造TAITRA AI CEO工作坊，重磅開訓。圖／貿協提供
董事長黃志芳以數據、人才、AI工具及治理為主軸，精心打造TAITRA AI CEO工作坊，重磅開訓。圖／貿協提供

全球AI應用大爆發，台灣顯居人工智慧革命中心，政府全面推動提升AI人力，貿協配合政府政策，繼成功舉辦COMPUTEX，促成歷來最多重量級國際CEO參與紀錄，在開辦第一期「貿協AI CEO工作坊」，吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等逾30家、33位來自傳產、科技、服務、貿易、機械等產業CEO及高階學員參與。

貿協董事長黃志芳在開訓引言時以「麻雀變鳳凰」比喻，分享「貿協邁向AI的旅程」故事表示，去年為AI元年，每一家公司都必須是一家AI公司，今年貿協舉辦的台北國際電腦展，吸引眾多美國科技巨頭前來，輝達執行長黃仁勳更掀起一陣旋風，顯示台灣在全球AI領域的重要地位。

黃志芳表示，貿協近年來更以身作則，積極的轉型，從傳統的公協會逐步成功轉型為科技驅動的現代化組織，這也是辦理貿協AI CEO工作坊的起心動念，貿協深信，數位時代，每家公司都應該是一家科技公司，更深信每家公司都應該是一家AI公司。

黃志芳也說，在經濟部支持下，貿協正打造台灣對外貿易AI平台，將來業者只要輸入統編，貿協AI即會幫業者分析市場並提供拓銷工具及平台的客製化建議，預計今年下半年上線。未來更進一步將為企業推荐潛在國外買主，最終目標為創造跨業合作的生態系。將為廣大台灣中小企業運用AI拓展國際市場提供適切服務，開拓更多商機。

AI 黃仁勳 黃志芳

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