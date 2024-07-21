台塑石化22日起 汽柴油每公升各漲3角、4角

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自22日凌晨1時起，汽、柴油批售價每公升分別調漲新台幣0.3元和0.4元，市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，22日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95+無鉛汽油31.0元、98無鉛汽油33.0元，超級柴油26.8元。

台塑石化透過新聞稿表示，上週國際油價先因中國第2季GDP（國內生產毛額）成長率未如預期而下跌，但隨後受美國原油庫存連續3週下降及美元走弱等因素影響，帶動油價小幅回升，整體均價低於上週，但台塑石化綜合考量多項因素後，決定微幅調漲汽柴油價格。