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邁向非核家園！核三1號機27日正式停機 將由民營豐德電廠3號機頂上

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三廠1號機組7月27日停機除役，外界諸多目光聚焦在核三廠及供電情況，圖為核三廠。（本報資料照片）
核三廠1號機組7月27日停機除役，外界諸多目光聚焦在核三廠及供電情況，圖為核三廠。（本報資料照片）

民進黨政府非核家園再邁進一大步。核三廠1號機在運轉40年將於本月27日停機，並待除役環評通過後，正式進入除役階段。為穩定供電，因應核三廠1號機停止運轉，台電亦已備妥新增電源，將由民營豐德電廠3號機（110萬瓩）頂上。

2023年核能發電占比6.3%，隨著核三廠1號機依法在27日停機，核電比例將降至約3%。

至於今年9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，台電表示，同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩接替，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

台電表示，核三廠1號機自今年6月中旬起，以每日功率遞減0.9%速度緩慢降載，目前已由人為控制方式將功率降載至低於8成。1號機停機後仍需進行必要檢修工作，將待環境部通過核三廠除役環評、核安會核發除役許可，才會真正進入除役階段。

按現行「核子反應器設施管制法」規定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，若期滿要繼續運轉，則應於執照屆滿前5年至15年申請換發執照，核三廠已超過申請時限，1號機依法須在7月27日停機，2號機運轉執照則將在明年5月17日屆期。

核安會去年4月完成核三廠除役計畫審查作業。依台電規畫，1號機於27日停機後，仍需進行必要的檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等；此外，核三廠除役環評程序還在進行中，需等除役環評通過後，核安會才會依核管法第23條規定核發除役許可，估計最快是2025年5月間2號機停機後才會核發。

台電 核三廠 核電廠

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