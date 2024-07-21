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加油要快！中油宣布明起汽、柴油大漲0.3、0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.093元，計算跌幅為0.87%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.1元及4.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.5元及4.0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油 國際油價

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