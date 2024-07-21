加油要快！中油宣布明起汽、柴油大漲0.3、0.4元

勝選呼聲日益升高的美國總統參選人川普，日前不僅評論晶片產業被台灣搶走，也點名日圓疲軟的問題，並引發全球匯市連鎖效應，原本已貶破160，且被看衰到170兌一美元匯價的日圓，竟止貶並轉升，一度升抵156日圓兌一美元價位。日本央行7月31日開會，是繼續放鬆日圓，大賺出口及觀光收益？還是傳達日圓貶夠了的訊息？

2024-07-21 10:24