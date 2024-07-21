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核三1號機27日正式停機 須待環評通過進入除役階段

中央社／ 台北21日電
圖為核三廠。（聯合報系資料照片）
圖為核三廠。（聯合報系資料照片）

核三廠1號機運轉40年將於27日正式停機，自6月中旬起，以每日功率遞減0.9%速度緩慢降載，目前已由人為控制方式將功率降載至低於8成，台電表示，1號機正式停機後仍需進行必要檢修工作，將待環境部通過核三廠除役環評、核安會核發除役許可，才會真正進入除役階段。

AI發展帶動用電需求增長，各界高度關切電力供應議題，其中核電延役成為選項。考量核一、核二廠已進入除役階段，僅執行維持燃料安全的設備維護工作，加上燃料棒依然在爐心中，延役難度高，尚在運轉的核三廠相對較具備延役條件。

不過，按現行「核子反應器設施管制法」規定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，若期滿要繼續運轉，則應於執照屆滿前5年至15年申請換發執照，核三廠已超過申請時限，1號機依法須在7月27日停機，2號機運轉執照則將在明年5月17日屆期。

核三廠1號機已在6月18日開始進行功率遞減運轉，每日約降0.9%功率，在功率遞減至90%時，將以人為控制方式將功率降載至約78%並維持，目前正在此階段，後續當燃料不足以維持該功率後，會繼續遞減運轉至運轉執照屆期日。

台電表示，1號機停機後，仍需進行必要的檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等；另一方面，核三廠除役環評程序還在進行中，需等除役環評通過後，核安會才會核發除役許可，估計最快是2025年5月2號機停機後才會核發。

核安會去年4月完成核三廠除役計畫審查作業，待台電提出環境部認可的環境影響評估及相關資料，經確認符合核管法第23條規定，即會依法辦理核發核三廠除役許可。

核三廠1號機去年發電量約81億度，供電缺口已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力可滿足負載需求，預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%。

夜尖峰則以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於3台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率維持7%。

台電 核三廠 核電廠

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