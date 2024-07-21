核三1號機停機核電占比降至3% 燃氣居能源轉型要角

台灣正值能源轉型過渡期，去年核能發電占比6.3%，隨著核三廠1號機依法在27日停機，核電比例將降至約3%，台電已規劃容量更大的豐德新機組替代，顯見近年燃氣發電持續增長，已成供電主力，台電呼籲支持燃氣電廠建設，確保穩定供電。

過去8年，政府推動能源轉型，重點工作為「增氣、減煤、展綠、非核」，以台電發電結構來看，燃煤、燃氣占比差距一路縮小，至2019年來到黃金交叉點，燃氣首度超過燃煤發電。

至於核電比例，根據能源署統計，2016年核能占比超過1成，約12%，近年核一、核二廠共4部機組陸續停機，截至去年，已逐步遞減至6.3%，今年7月27日核三廠1號機停機後，將進一步降到約3%。

台電表示，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力可滿足負載需求，日、夜尖峰備轉容量率維持在10%、7%水準。

近期核電延役討論延燒，在野黨提出核管法修法，盼為核電延役解套。不過，行政院強調，除役後就算法律有所修正，也無法立即發電；經濟部評估至少要5年，換言之，站在國家能源供應上是緩不濟急。

核安會也表示，核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供約運轉4年多，因此不論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用，才能接續相關作業。

從乾貯設施推動不易、高階核廢料最終處置選址尚無法源等，顯見核電延役使用仍荊棘重重，即便核二、核三廠都修法延役，僅占整體電力約10%，台電呼籲核能使用應與穩定供電脫鉤思考。

台電指出，站在核安觀點，如突遇天災，需將核電緊急停機進行安全檢查時，亦需其他能源繼續穩定供電；意即若將安全作為重要目標，多元能源開發及電網建設都應該同等推動，不能為了核電而排擠或壓縮其他電力開發進程。