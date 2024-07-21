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勞工遇天災停休 可30天內補休
遇天災事變或突發事件時，依勞基法規定，雇主可要求勞工停止休假，但應加倍發給工資，也應在七天內讓勞工補休。但像是地震災後搶救、搶修，實務運作上可能無法做到七天內補休完畢，為此，勞動部近日發布新函釋，針對有工會的事業單位，若經工會同意就可放寬到卅天內補休完即可，但最長不得連續工作超過十三天。
勞動部條平司長黃維琛說，日前有工會反映，遇到天災事變狀況時，搶修、搶救工作需要密集的操作時間，實務上很難在七天內就給勞工補休。勞動部同意針對有工會的事業單位可放寬到卅天內補休即可。他也強調，這是工會版限定的放寬，僅有勞資會議的事業單位，仍回歸原規定。
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