軍公教調薪幅度 最快25日拍板

行政院長卓榮泰日前宣示明年調升軍公教待遇，行政院官員表示，軍公教員工待遇審議委員會廿四日之前將開會討論，調升幅度結論最快可送廿五日的行政院會拍板。調升幅度是否比照今年達四％，則還要看委員會討論結果。

官員指出，考量台灣經濟穩定成長，今年經濟成長率預測可達三‧九四％，政府帶頭調升軍公教待遇，希望發揮帶頭示範作用，帶動民間企業也將經濟成果分享員工。

外界根據一一一年和一一三年軍公教調薪四％的經驗，預估明年加薪幅度也可望達到四％，官員指出，軍公教員工待遇調整委員會預計廿四日之前，最快廿二日就會討論調幅方案，結論最快送廿五日的行政院會通過。官員估計，往年調薪一％約需要增加七○多億元經費，預估明年調薪將需要三○○多億元，估計有卅七萬人受惠。

根據記錄，軍公教從民國八九年以來共調薪六次，明年若再調薪將是廿三年來首度連續兩年加薪。