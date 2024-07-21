聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍公教調薪幅度 最快25日拍板
行政院長卓榮泰日前宣示明年調升軍公教待遇，行政院官員表示，軍公教員工待遇審議委員會廿四日之前將開會討論，調升幅度結論最快可送廿五日的行政院會拍板。調升幅度是否比照今年達四％，則還要看委員會討論結果。
官員指出，考量台灣經濟穩定成長，今年經濟成長率預測可達三‧九四％，政府帶頭調升軍公教待遇，希望發揮帶頭示範作用，帶動民間企業也將經濟成果分享員工。
外界根據一一一年和一一三年軍公教調薪四％的經驗，預估明年加薪幅度也可望達到四％，官員指出，軍公教員工待遇調整委員會預計廿四日之前，最快廿二日就會討論調幅方案，結論最快送廿五日的行政院會通過。官員估計，往年調薪一％約需要增加七○多億元經費，預估明年調薪將需要三○○多億元，估計有卅七萬人受惠。
根據記錄，軍公教從民國八九年以來共調薪六次，明年若再調薪將是廿三年來首度連續兩年加薪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言