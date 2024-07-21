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軍公教加薪 最快周四拍板

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰日前已指示人事總處啟動明年軍公教待遇調整作業機制，並於7月底完成相關程序。記者李人岳／攝影
行政院長卓榮泰日前已指示人事總處啟動明年軍公教待遇調整作業機制，並於7月底完成相關程序。記者李人岳／攝影

行政院長卓榮泰日前已指示人事總處啟動明年軍公教待遇調整作業機制，並於7月底完成相關程序。據了解，軍公教待遇審議委員會預計本周召開，最快在25日的行政院會拍板。

這將是20多年來首次連二年調升軍公教薪資，外界看好加薪幅度有望達4%，所需經費估約312億元。政院官員對此回應，交由委員會討論後決議。

卓榮泰日前在行政院會上指出，考量台灣近年來經濟穩定成長，且今年經濟成長率預測達3.94%，加上拚經濟政府必須帶頭示範，因此盼在有正向經濟指標支持下，帶頭調升軍公教待遇，期待民間企業也將經濟成果分享給員工。

至於何時召開軍公教調薪會議，政院官員透露，人事行政總處與教育部已與相關公教團體溝通，彙整意見，不過軍公教待遇審議委員會尚未召開，預計本周開會，若作業順利，可望在25日的7月最後一次行政院會拍板，不過官員也提到，過去軍公教加薪案雖都有送行政院會通過，但也不一定要送院會。

該官員說，軍公教2022年、2024年已加薪4％，人事行政總處原對明年是否調薪內部持保留態度，因為去年評估今年調薪時，當時CPI（消費者物價指數）累計已超過5％，不過今年主計總處預測CPI為2.07％。

卓榮泰則認為，今年預測經濟成長率3.94％，創下近三年最高紀錄，政府必須帶頭示範拚經濟，為軍公教加薪，期盼也能帶動民間企業跟進。

至於預估經費，官員說，往年調薪1%須70多億元，但明年預估會增加至78億元，總計所需經費估約312億元，這並非軍公教人數增加，而是因為職等調升與退撫、健保負擔等增加所致。

加薪 軍公教

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