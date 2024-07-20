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台鐵潮州機廠二期工程動土 交長盼提供更優質服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵屏東潮州機廠2期工程今天舉行動土典禮，交通部長李孟諺、縣長周春米和台鐵董事長杜微等人參加。記者潘欣中／攝影
台鐵屏東潮州機廠2期工程今天舉行動土典禮，交通部長李孟諺、縣長周春米和台鐵董事長杜微等人參加。記者潘欣中／攝影

台鐵公司為確保新購電聯車檢修功能，以保障車輛行車安全，今(20)日於潮州機廠舉行「潮州機廠二期工程」動土典禮，交通部長李孟諺指出，台鐵潮州機廠目前1,400名員工，未來將可增加到2,000人，可以帶動地方的消費，甚至會在潮州落地生根，也希望縣府可以提供更優質的居住環境。目前西部幹線的列車也都改由潮州站發車，期待透過優質的服務，提升台鐵的滿意度。

台鐵公司於簡報時說明，近年引進的EMU900型及EMU3000型等新長編組電聯車有保養維修需求，擴增潮州機廠修車量能，積極辦理該廠第二期工程建設計畫，這項計畫於2021年9月奉行政院核定，經費121.48億元，期程為核定後四年，主要工項包括增建電聯車車體工場、綜合工場、整備/噴漆工場等作業廠房外，廠區內也將導入現代化檢修設備以強化維修量能，預估可增加修車容量每年17列共204輛，提升檢修精度及效率，增益車輛可靠度、車輛運用率及旅客乘坐舒適度，進一步提供給民眾更安全、便捷鐵道運輸服務。

李孟諺表示，潮州機廠是全台灣最大規模的機廠，有最先進且現代化的設備，維修的車輛也是台鐵最新的引進的車輛，包括EMU3000及EMU900。擔任交通部長之後，他多次搭乘EMU3000，感受到新車的舒適與方便，也期待台鐵可以提供民眾更好的服務。

李孟諺進一步指出，台鐵潮州機廠目前1,400名員工，未來將可增加到2,000人，可以帶動地方的消費，甚至會在潮州落地生根，也希望縣府可以提供更優質的居住環境。目前西部幹線的列車也都改由潮州站發車，期待透過優質的服務，提升台鐵的滿意度。

另外，台灣推展觀光的三大是鐵道、步道及鐵馬道，李孟諺說，台鐵公司正在積極推動提到觀光，潮州機廠旁邊就是潮州鐵道園區，未來將結合車輛展示或觀光列車行程等多元旅遊型式，帶動鐵道觀光熱潮。

李孟諺也感謝屏東縣政府對在地建設方面的大力協助，使新購電聯車維修廠能接續建設於屏東第二大城的潮州，亦期勉工程能如期如質完成，並於新廠落成後，能以南部地區最大檢修車廠、現代化檢修設備，邁入嶄新的修車紀元。

台鐵 觀光 鐵道

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