AI需求強勁帶動 外銷訂單有望連四紅

經濟部將於明（22）日發布6月及2024年上半年外銷訂單金額統計。在AI需求強勁帶動下，今年外銷訂單將回到成長軌道，經濟部預期6月外銷訂單金額約490億美元至510億美元之間，年增11%至15%之間，為連續第四個月正成長。

經濟部預期，2024年第2季接單金額1,450億至1,470億美元之間，季、年增約一成，並將結束連七季的負成長，轉為正成長。今年上半年接單金額，預期約2,783億美元至2,803億美元之間，年增約4%。

近一年外銷訂單金額及成長率

經濟部統計處官員表示，今年接單會回到成長軌道，第1季是谷底，第2季又會比第1季好，逐季向上，但成長力道如何，則要看終端需求的回升情況，在當前高利率環境下，觀察消費力道及投資意願是否回穩；此外，地緣政治風險仍在，美中貿易紛爭未歇，都會影響外銷訂單成長動能。

根據經濟部廠商動向調查，預期6月接單將較5月增加廠商占18.7%，持平者占60.2%，減少者占21.2%；按接單金額計算的動向指數則為52.5，預期6月整體訂單金額將較5月增加，其中，資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為53.1、52.9及51.1，代表接單動能樂觀。

根據經濟部發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，表現優於市場預期。經濟部統計處官員分析，主要是有四大原因，一是受惠於AI需求強勁，帶動AI伺服器、顯示卡、晶圓代工接單成長；二是廠商庫存去化告一段落而開始回補；三是部分原物料價格上漲；第四是低基期效應顯現，推升接單表現。

儘管AI需求強勁，挹注接單動能，但外界關切在今年消費性電子展過後是否有出現備貨潮？經濟部官員表示，包括筆電、手機等消費性電子產品接單稍有增加，但未到明顯成長地步，初步看來，有慢慢回溫，但各貨品全面回溫則還沒看到。