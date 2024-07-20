開課解決企業AI焦慮 貿協AI平台將上線助企業們AI變身

利用AI（人工智慧）解決產線問題、強化生產能力，不是大企業專利，中小企業也能導入AI，提升競爭力，不過，企業對於應用AI還是有焦慮，第一期「貿協AI CEO工作坊」20日開課，先協助企業經營高層克服AI應用焦慮，等待貿協設計的「台灣對外貿易AI平台」上線後，企業就能無痛升級為AI企業，統編登入，即可獲得市場分析、業務拓銷工具及平台服務。

首期貿協AI CEO工作坊吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等逾30家、33位來自傳產、科技、服務、貿易、機械等產業CEO及高階學員熱烈參與。

課前對學員的調查發現，企業應用GenAI（生成式AI）感到焦慮的原因，主要是員工或主管對GenAI能力的不清楚、員工缺乏GenAI的相關技能、公司或部門沒有明確的用途或策略，以及不知如何選擇模型、公司內部使用GenAI技術的技能有限等。

貿協董事長黃志芳在課程引言時表示，今年貿協舉辦的台北國際電腦展，吸引眾多美國科技巨頭前來，輝達執行長黃仁勳更掀起一陣旋風，顯示台灣在全球AI領域的重要地位，貿協近年來以身作則，積極的轉型，從傳統的公協會逐步成功轉型為科技驅動的現代化組織，這也是辦理貿協AI CEO工作坊的起心動念，2023年是AI元年，貿協深信每一家公司都應該是AI公司，如果貿協能轉型，那麼國內每一家公司也都可以。

黃志芳表示，在經濟部的支持下，貿協正打造台灣對外貿易AI平台，將來企業只要輸入企業統編，貿協AI就可以幫業者分析市場、提供拓銷工具及平台的客製化建議，預計今年下半年上線；未來可進一步為企業推荐潛在國外買主，最終目標則是創造跨業合作的生態系，為廣大的台灣中小企業運用AI拓展國際市場提供適切服務，開拓更多商機。

貿協AI CEO工作坊針對會員調查發現，中小企業應用低業務影響力類別的生成式AI較普遍，大型企業則更願投注資源嘗試能夠產生中度業務影響力的生成式AI應用，這反映出企業規模影響技術應用決策，大型企業具備更多資源和風險承受能力，中小企業則需更多支持和引導以加速進展。

觀察企業導入AI最常遇到的課題，首先是數據及資料是否有效可用，其次是有無串連業務及AI應用工具的關鍵人才，再則是需要找到符合企業自身需求的AI模型或工具，因此企業高階經理人能理解並選擇適當的AI技術平台，是企業成功AI化的關鍵。