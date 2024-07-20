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緩解企業AI焦慮 貿協：貿易數據平台下半年上線

中央社／ 台北20日電

全球AI應用大爆發，外貿協會今天舉辦首屆TAITRA AI CEO工作坊，董事長黃志芳表示，所有的公司都應該是AI公司，下半年將上線的「貿易數據平台」，盼透過AI提供中小企業相關客製化貿易資訊，以緩解企業AI焦慮。

外貿協會首屆「TAITRA AI CEO工作坊」今天開訓，邀請AI（人工智慧）專家分享趨勢並傳授實戰策略，吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等，來自傳產、科技、服務、貿易與機械等產業CEO及高階學員參與。

黃志芳指出，外貿協會下半年將上線「貿易數據平台」，在經濟部支持下開發台灣企業大腦，讓中小企業可以使用，只要輸入公司統編，AI系統就會客製化提供資訊，例如推薦企業適合參加的展覽、貿易相關參考資訊，甚至是推薦可接觸的潛在買主。

黃志芳說明，未來將打造貿易生態系，為廣大台灣中小企業運用AI拓展國際市場提供適切服務，開拓更多商機。

黃志芳以「麻雀變鳳凰」比喻貿協的數位轉型歷程指出，從2017年起貿協開始數位轉型；2021年成立創新中心，要求全體員工學習大數據；2022年設立數位科技中心，自主開發軟體提升營運效率。

黃志芳提到，2023年則是AI元年，如果貿協可以做到，那每家公司都應該是AI公司。

貿協指出，工作坊前進行的「企業應用Gen AI焦慮因素觀察」問卷顯示，企業對應用生成式AI技術的能力不清楚、員工缺乏相關運用Gen AI技能、公司或部門無明確用途或策略，為企業前3大焦慮因素。

另外，貿協調查顯示，中小企業普遍應用低業務影響力的生成式AI，而大型企業則更願意投入資源在中度業務影響力的應用。

貿協說明，為配合政府推動產業AI化政策，本次的工作坊以數據、人才、平台工具、治理為講授主軸，工作坊的導師制特色，針對學員企業提供客製化輔導建議，幫助企業找出適合的AI轉型之路。

貿協強調，透過推動數位轉型、深化AI應用，為台灣的中小企業提升競爭力與創新能力，並帶來更多國際商機和發展機會。

AI 黃志芳

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