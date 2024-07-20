23年來首度連兩年加薪 軍公教調薪最快25日拍板

行政院長卓榮泰日前已指示人事總處啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制，並於7月底完成相關程序。據了解，軍公教待遇審議委員會預計下周召開，最快在25日的行政院會拍板。這也將是20多年來首次連二年調升軍公教薪資，外界看好加薪幅度有望達4%，政院官員回應，交由委員會討論後決議。

行政院長卓榮泰4日在院會中提到，考量我國近年來經濟穩定成長，預測今年成長率3.94%，拚經濟政府必須帶頭示範，明年度全國軍公教薪資待遇會往合理方向調升，並指示行政院人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整機制。

卓榮泰表示，台灣經濟狀況良好，政府除帶頭為軍公教加薪，也期盼民間企業同樣將經濟成果分享給每一位員工，讓更多國人獲得實質加薪。

根據人事行政總處資料，軍公教近五次調薪，包含2005、2011、2018年都是調整3%，2022、2024年則調整4%。

至於明年軍公教薪資調幅，若按往年情況看，2022與2024年均調幅達到4%，加上今年經濟預測狀況良好，均超過3％，外界預估，明年軍公教調薪幅度可望朝向至少4%。