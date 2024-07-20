軍公教待遇調升最快25日拍板 外界預估上看4%

行政院長卓榮泰日前宣示調升明年度軍公教待遇，政院官員說，軍公教員工待遇審議委員會24日前將依機制討論調升幅度，最快送25日行政院會拍板。外界看好加薪幅度有望達4%，政院官員回應，交由委員會討論後決議。

根據行政院人事行政總處資料，從民國89年以來，軍公教共調薪6次，分別是90年、94年、100年、107年都是調整3%，111年、113年則調整4%，明年調升將是25年來首度連兩年加薪。

政院官員對中央社記者表示，卓榮泰考量台灣近年來經濟穩定成長，且今年經濟成長率預測達3.94%，加上拚經濟政府必須帶頭示範，因此盼在有正向經濟指標支持下，帶頭調升軍公教待遇，期待民間企業也將經濟成果分享給員工。

根據現行軍公教待遇調整機制，須由人事行政總處綜整經濟成長率、每人平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準以及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整，確定調整後將納編至年度總預算案，經立法院審議三讀通過，由總統公布後始生效力。

外界看好加薪幅度有望達4%，官員說，軍公教員工待遇審議委員會預計24日前，最快22日就會依機制討論調升幅度方案，應視討論結果而定，預計可送25日行政院會拍板，也考慮與總預算案併同處理。至於預估經費，官員說，往年調薪1%須新台幣70多億元的經費，估計調薪經費達300多億元。

根據往例，如果中央宣布軍公教調薪的時機，地方政府還來得及編列年度預算，中央就會針對地方差短不足的部分予以協助；而若宣布調薪的時間點較晚，地方預算已經編列審議完畢，中央會提供加薪首年的全額協助。