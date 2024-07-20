第三方支付業者籌組公會 拚2025上半年成軍

打詐4法日前在立法院三讀通過，第三方支付業者為強化自律、接軌政府打詐措施，已向主管機關送件申請籌組公會，最快2025年上半年正式成軍。

立法院會於16日三讀修正通過洗錢防制法部分條文，納管幣商，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

業者透露，打詐專法通過後，將陸續推出子法及配套措施，政府如果要廣納業者意見、凝聚共識，透過公會是最有效率的方式。

不少業者也希望藉由公會加強自律，用良幣汰除劣幣，包括綠界科技董事長梁維誠、茂為歐買尬董事長羅士博、藍新科技總經理鍾興博、紅陽科技副總經理許世村、統一數網總經理張嘉文等業界高層，都支持成立公會。

目前業界共識為，須通過第三方支付能量登錄的業者，才能成為公會一份子，估算約有60家業者具備資格。

數位發展部今年6月邀請通過第三方支付服務機構能量登錄的業者開會，其中8成以上認同應該成立公會。隨後歐買尬、綠界科技、紅陽科技、藍新科技、統一數網、應援科技等6家業者，著手推動籌組第三方支付產業公會，近期向經濟部申請新增商業團體分類。

茂為歐買尬集團公共事務及政策總監陳彥輔接受中央社記者採訪表示，從時程來看，在沒有其他公會反對的情況下，經濟部新增行業標準約需要4到6個月，新增後才能向內政部申請籌設商業團體，到時候公會籌備才算正式啟動，預計最快2025年上半年有望成軍。

陳彥輔坦言，推動成立公會是為了接軌政府打詐措施，唯有暢通與政府的溝通管道，並透過公私協力方式，才能協助政府制定合宜的各項法規及辦法，促進產業發展。

除了本土業者之外，籌組中的第三方支付產業公會如果能獲得連加網路LINE Pay、Uber Eats、foodpanda等國外業者支持，將具有更大的影響力。其中，在台灣用戶數超過1200萬的LINE Pay最具份量，是否有意加入公會備受關注。

LINE Pay向中央社記者表示，「目前處於公會籌組階段，未來LINE Pay將會配合主管機關政策，並在主管機關的鼓勵下，共同推動產業健康發展」。