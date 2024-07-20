AI發威 中經院上修台經濟成長率

中華經濟研究院昨天發布最新經濟預測，因民間消費熱絡、出口大幅擴張，大幅上修今年經濟成長率（ＧＤＰ）最新預測值至百分之三點八一，較前次預測上修○點四三個百分點，成長模式呈現「內外皆溫」；ＣＰＩ則下修到百分之二點一六，但仍高於百分之二。

中經院代理院長王健全表示，出口、投資皆轉佳，加上人工智慧（ＡＩ）帶動供應鏈，且應用持續擴大，台灣景氣復甦且朝正向發展。

不過陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華示警，今年經濟成長速度相對快，且沒有在谷底盤旋太久，但銷售指數與存貨指數差距仍大，代表存貨問題尚未解決，所以經濟成長仍有擔心，對製造業復甦不能太樂觀。另外也還有產業不均衡復甦及明年經濟可能比今年低等隱憂。

他也提到能源問題，他說，因為各產業都要用電，政府不敢讓產業缺電，結果造成天然氣火力發電比率無法下降，因為再生能源跟不上，核能又退役，但只要火力發電比率不下降，發電成本就會受天然氣價影響，不是台電要增資，就是提高電費，所以通膨百分之二繼續存在。

對美國降息時間及次數？王健全表示，美國通膨降，失業率升，加上經濟逐步下降，代表降息機率大，但七月機率比較低，今年九、十一、十二月都有機會降息，加上降息對現任總統有利，因此外界預測今年可能到二次，也有人認為可能三次降息。

中經院表示，由於多數國家股市高漲帶動財富效果、刺激需求，並推升今年全球經濟成長率；台灣受惠ＡＩ發展應用，不但股市創歷史新高，財富效果帶動民間消費成長；同時更因相關出口暢旺推升經濟成長。

中經院景氣展望中心主任彭素玲表示，國內外銷訂單從二○二三年觸及谷底後穩健上揚，表現最突出是電子產品接單，除了傳產如機械、基本金屬等行業外，其他產業五、六月都轉為正成長，加上海外生產比率降到五成以下，對國內生產及就業有比較好的推升力道。

她指出，六月出口以美元計價金額成長百分之廿三點五，是很強勁成長，也推升此次大幅上修經濟成長率。

中經院指出未來經濟不確定因素有四，包括：一、主要國家貨幣政策走向；二、大陸經濟走勢及兩岸關係；三、國內投資支出與廠商信心展望；四、地緣政治與美國總統大選後的政經走向。