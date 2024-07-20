川拜競打晶片 地緣風險增

美國總統大選現階段勝選呼聲高的川普，言論影響力日益擴大，對晶片產業的強硬言論痛擊全球晶片廠，加上要求台灣交出保護費等言論，加深地緣政治風險疑慮，美股不僅要承受景氣降溫經濟數據利空，還得消化川普言論，以及現任總統拜登揚言擴大晶片管制的消息，讓全球政經、貿易問題再度烽煙四起。

居於高檔的美股也受政經利空衝擊，前一日那斯達克、標普五百、費半指數率先大跌，道瓊跟進摔跤，與美股高度連動的台股連兩天大殺盤，周四、周五兩天跌掉八七三點，占本周跌點逾八成，即使台積電法說優於市場預期，仍救不了自己也救不了台股，昨以九百七十元低點收盤，首次成為千金股的風光僅為期二周。

中經院昨舉行第三季經濟預測記者會暨座談會，媒體關切川普陸續發表與台灣息息相關的晶片及國防議題。

中經院代理院長王健全表示，川普當選機率在遇刺後明顯提高，但台灣搶走美國晶片事業是不正確說法，早期美國把毛利率高的設計、設備留在美國，台灣只能做代工，毛利率只有百分之廿、百分之卅，如今半導體能進展至先進製程，是一步一腳印走來的成果。

對於增加國防經費到ＧＤＰ的百分之五，王健全表示，台灣已經買很多武器，如果要增加到百分之五，一年要一點二兆，政府一年支出才二點一兆，等於一半都用在國防支出，並不恰當。

王健全預期，川普很多發言只是政治語言，如果十一月真的當選，後續政策要再觀望，但台灣一定要正視、政府應有所因應，例如透過廣宣、遊說，或以美台二十一世紀貿易倡議等政策與美國談判，才不會一直挨打。

陽明交通大學資訊管理與財務金融學系教授葉銀華也說，川普很多發言是政治語言，「嘴巴講很多，但彈性也很大」，只是金融市場先有情緒壓力。

台股大盤本周就以跳水之姿下跌一○四七點，跌幅四點三八%，周指數以二萬二千八百六十九點收盤，失守月線，並由台積電、鴻海、聯發科、廣達這四大權值股領跌台股。川普概念股則對台股指數做出正貢獻，如台塑周漲三點八%、台化周漲三點八%、台塑石化周漲一點七二%。

葉銀華指出，川普強調要讓美國再度偉大是政治語言，美國經濟高度成長是來自超額儲蓄大量消費，但超額儲蓄已消費得差不多，預期美國總統無論誰當選，美國明年經濟比今年差。

經歷本周風雨，下周美國恩智浦、特斯拉、Alphabet、德儀等公司進入重量級科技財報周，再下周有ＡＭＤ、微軟、高通、Meta接棒，由於台積在法說會上表明客戶拉貨需求殷切，可推斷科技龍頭股業績及展望指引應可有樂觀機會。