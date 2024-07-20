中經院上修今年GDP至3.81% 經濟成長「內外皆溫」

中華經濟研究院昨（19）日大幅上修今年經濟成長率預測至3.81%，較第2季預測上調0.43個百分點，較2023年的1.28%，更是大幅增加2.53個百分點。

中經院分析，受惠AI等發展應用，推升台灣股市創新高，財富效果帶動民間消費成長；同時因相關出口暢旺，更推升經濟成長，成長模式為「內外皆溫」。

中經院代理院長王健全表示，台灣景氣復甦態勢已經確立，往上走且朝正向發展，若未來廠商的長單可以再更多一點，台灣景氣復甦就會更紮實。

不過，陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華則示警，雖然經濟成長率沒有在谷底盤旋太久，但整體製造業問題未解，各行業復甦情況差距大，經濟成長的普及性問題仍然存在，預測「明年的經濟成長可能比今年低」。

中經院展望中心主任彭素玲表示，在消費與出口雙引擎帶動下，今年台灣經濟成長已轉為「內外皆溫」。其中，內需貢獻2.47個百分點，民間消費貢獻1.42個百分點，國內投資將由上年的負成長轉為正成長，對成長貢獻0.44個百分點，而國外淨需求，在出口帶動下貢獻1.34 個百分點。

至於通膨走勢，預估 2024 年 CPI 年增率為 2.16%，連續三年漲幅超過2.0%。但較2023 年的2.49%下降 0.33 個百分點，通膨水準相較去年相對溫和。

對美國總統參選人川普近來發表「台灣要付保護費的言論」，王健全表示，景氣復甦趨勢確立，川普言論對今年台灣經濟成長衝擊有限。

他指出，川普「台灣搶走晶片生意」說法不正確，因為早期美國把毛利率高的IC設計、設備留在美國，台灣只能代工，一步一腳印才有今天的局面，全球市占率的提高是自然形成的。

其次，台灣國防支出占GDP的2%，約5,000多億，也買了很多國防武器，但川普說台灣的國防支出要達到1.2兆，以台灣政府一年的總支出也只有2.1兆，若國防支出超過50%，是不恰當的。

不過，王健全提醒，因為川普當選的機率變大，台灣要提前準備，以免發生挨打局面。應該持續提出台美21世紀貿易倡議，慢慢跟美國搭上線，進而影響美國的政策。