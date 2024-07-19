政大教授連賢明下月出任中經院院長

國家智庫中華經濟研究院長懸缺月餘，昨（19）日宣布由政治大學財政系教授連賢明為新任院長，8月1日走馬上任。

中華經濟研究院代理院長王健全昨日在「2024 年第 3 季台灣經濟預測記者會暨座談會」上，證實此項人事消息。

原任中經院長葉俊顯為中研院經濟所研究員，因借調期滿，今年5月20日歸建中研院。

連賢明為政治大學財政系教授、台灣大學經濟系和中央研究院經濟所合聘教授、研究員，美國波士頓大學經濟學系博士、台灣大學經濟系碩士。

學術研究領域為醫療經濟學、財稅政策，以及大數據。曾多次參與中研院政策白皮書的研究與撰寫，亦熟悉有關半導體、國防科技、精準醫療等領域的政策研究。

行政職務上，連賢明為政治大學創新國際學院副院長、台灣研究中心執行長。