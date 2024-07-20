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雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

日明年推預先通關 台灣旅客優先適用

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

隨著日本上半年迎接的外國遊客人數創新高，且台灣為第三大旅客來源國，日本NHK報導，日本政府明年1月起將推出新的「預先通關」系統，由台灣旅客最先開始適用，以縮短入境通關所需的時間，並帶動更多遊客訪日。

NHK指出，明年1月起，獲准辦理預先通關的旅客，能在飛機起飛之前完成幾乎所有的海關檢查，計劃先從台灣遊客實施，接著將在評估效益之後，擴大適用範圍。

具體措施為外國旅客在出發機場的候機室，事先申辦部分入境審查，抵達日本之後僅需經過簡易的確認手續後，就能入境日本。

不過，外國遊客暴增也引發當地人詬病的「觀光公害」（overtourism）問題，日本政府計劃今年底前制定因應方針，以及評估於景點徵收過路費、向外國遊客開徵額外費用的「價格雙軌制」等措施。

日本政府觀光局（JNTO）今天，6月訪日外國遊客人數達到再創新高的314萬人次，為連續第四個月超過300萬人次，以南韓的約70萬人次最多，其次為中國大陸的約66萬人次，台灣以約57萬人次排第三。

日本觀光廳指出，第2季外國旅客在日本的支出額創下2.1兆日圓（134億美元）的最高紀錄。

日本 觀光

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