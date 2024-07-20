電業法翻修 活絡綠電交易… 經部聚焦三大重點

經濟部能源署昨（19）日預告《電業法》部分條文修正草案，針對放寬現行綠電交易限制，修法聚焦三大重點，一是開放再生能源售電業之間可做交易；二是將併網型儲能、需量反應參與電力交易交易平台等新型態電業納管；三是確保「電力交易平台」運作的中立與公開透明。

在淨零轉型與RE100趨勢之下，企業對綠電需求持續攀升，本次《電業法》修法目的在使綠電交易更有彈性。

根據最新預告的修法草案，為使綠電的交易環境能夠多元且活絡，綠電交易更有彈性，將修正第2條第7款再生能源售電業的定義，刪除原銷售對象僅限用戶的規定，讓再生能源售電業間可做交易，也就是再生能源售電業不僅可將綠電銷售給用戶，也可以銷售給其他再生能源售電業，放寬現行綠電交易限制。

其次，特別新增特定電力供應業類別，納管「併網型儲能業」及「需量反應措施參與電力交易平台」，要求需取得電業執照，且應負起營業、緊急事故通報義務。

修法要求，「併網型儲能業」及「需量反應措施參與電力交易平台」者，應取得電業執照，並負起營業、緊急事故通報義務。因此，針對電業型態，除了既有的發電、輸配電、售電，在第2條第1款增訂「特定電力供應業」。

同時，為確保電力市場持續公平運作，也修正第11條，輸配電業經政府機關許可，得設立電力交易平台，後續由電業管制機關視發展狀況滾動檢討，以確保其運作的中立與公開透明。

這項修正，將使台電原設有的「電力交易平台」，未來的「電力交易平台」會從台電獨立，後續由電業管制機關視發展狀況滾動檢討，確保其運作的中立與公開透明，以避免台電球員兼裁判。

經濟部表示，繼2017年開放綠電交易後，國內電力市場環境已於電力穩定供應前提下，逐步朝發電端多元供給、電網公平使用等方向發展，為持續健全電力市場環境，同時呼應2050淨零轉型及活絡綠電交易市場等目標，經濟部擬訂《電業法》部分條文修正草案，並於19日正式預告。

本次修法草案將依法公告60天，經濟部指出，各界若對草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登次日起60日內提供書面意見供經濟部參考。