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國發會主委劉鏡清：民間投資有望破5兆元 看好下半年景氣

中央社／ 台北19日電

台股本週跌掉逾千點，引發市場擔憂。國發會主委劉鏡清今天表示，股市本來就有漲跌，今年整體民間投資規模有機會突破新台幣5兆元，將創下史上第2高，各方面顯示景氣持續回溫，看好下半年景氣。

美股18日跌多漲少，加上台積電法人說明會失靈，股價再次跌破1000元關卡，台股今天終場下跌529.21點，收在22869.26點，跌幅2.26%；本週下跌1047.67點，跌幅約4.38%。

劉鏡清今天下午出席財訊論壇活動，會後接受媒體採訪時表示，股市確實漲漲跌跌，不過今年民間投資若無意外會突破5兆元，將是有史以來第2高，過去僅疫情期間才有達到這個規模。

劉鏡清指出，台灣民間投資很活絡，加上消費、出口動能也在上揚，輸出也呈成長，可以說各方面顯示景氣持續復甦，企業庫存已去化得差不多，看好下半年景氣。

台股 景氣

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