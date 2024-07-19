勤友光電瞄準AI及綠能商機 桃園台南投資擴產

投資台灣事務所今天再添3家企業擴大投資，包括根留方案的志鋼金屬，與中小企業方案的天賦工業、勤友光電。瞄準AI趨勢與綠能產業商機，勤友光電將於桃園、台南廠增設生產線。投資台灣三大方案累計吸引投資額已逾新台幣2.32兆元。

志鋼金屬提供高附加價值的板金製品開發與代工服務，鎖定有產品打樣與小批量產需求的客戶群，致力於整合製程，從沖壓、折曲、銲接，至皮膜、塗裝、印刷與組立，達到一貫化的生產流程。經濟部表示，為強化MIT產品形象，志鋼金屬規劃投資約2.5億元，在台南永康廠興建三期廠房。

天賦工業主要從事手工具製造與出口外銷，產品包含手動工具、氣動工具、汽修工具和專業工具套組等，並與近30家台灣工具廠商合作，推動「臺灣工具集團」對外行銷，一站式滿足經銷商對於各式產品的需求。

經濟部表示，天賦工業為擴大生產規模，擬於台中產業園區興建新廠，將採購精密車床、銑床與自動化機械手臂，並安裝智慧倉儲整合系統，以減少人力與提高生產良率，預計投資金額約3.7億元。

勤友光電專注於半導體及第三代太陽能鈣鈦礦產業，主要產品包含大尺寸連續式鍍膜設備，以及與IBM共同研發的2.5D、3D IC封裝製程設備和雷射剝離設備，多用於半導體先進封裝製程、先進LED製程及鈣鈦礦光電製程。

經濟部表示，因應AI產業蓬勃發展與全球節能減碳的風潮，將使市場對於雷射剝離設備與鈣鈦礦真空鍍膜設備的需求攀升，勤友光電計劃投資近6000萬元在桃園與台南廠區增設生產線，購置自動化量測設備、導入ERP管理流程，與進行無塵室節能設備改善，期望增進生產效率與減少排碳量。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1513家企業，投資額約2兆3239億元，預估創造15萬2722個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。