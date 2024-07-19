黃國昌追光電標案 國發會：評估是否繼續投資聯合再生
民眾黨立委黃國昌質疑聯合再生（3576）罔顧國安，於軍事要塞，違約裝設大陸製資通訊產品，要求國發會成立調查小組徹查。對此，國發會主委劉鏡清19日表示，會進行檢查並要求業者說明。
劉鏡清今天下午出席財訊論壇活動，他接受媒體採訪時，做了以上表示。
劉鏡清並提到，目前國發基金持股聯合再生約6%多，比較難發揮影響力，但由於五年投資期限已到，會評估是否繼續投資聯合再生。
黃國昌日前揭發「聯合再生」於軍事要塞，違約裝設大陸製資通訊產品，黃國昌今天再度召開記者會，質疑聯合再生一再欺騙，並要求國防部與國發會應負起責任，不能包庇不肖廠商持續傷害國安。
劉鏡清指出，黃國昌先前提出有使用大陸製品時，國發會就開始調查，業者購買德國產品，而德國公司的產品是在大陸製造，查明後也要求業者檢討作業流程、做好檢查，國發基金目前持有聯合再生約6%多股權，也有找律師了解可以採取的行動。
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