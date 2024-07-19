黃國昌追光電標案 國發會：評估是否繼續投資聯合再生

經濟部長郭智輝上任月餘，是賴清德總統內閣裡最受矚目的財經閣員之一，他初登場在核電領域的發言，被綠營批是「核電自走砲」，轟隆砲聲比在野黨炸得還響。企業界出身的郭智輝確實不同一般，就職後首次與媒體茶敘，就丟出兩個新名詞：境外關內、境內關外，熱度雖不像核電爆棚，但郭部長的「世說新語」內涵，卻值得推敲。

2024-07-19 18:37