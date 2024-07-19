看好 AI 與綠能產業發展 勤友光電於桃園、台南投資擴產

投資台灣事務所19日再添三家企業共同擴大投資台灣，包括根留方案的志鋼金屬，與中小企業方案的天賦工業、勤友光電。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,513家企業約2兆3,239億元投資，預估創造15萬2,722個就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有190家企業投資約5,596億元，創造2萬8,256個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,010家企業投資約4,772億元，帶來3萬6,760個就業機會；後續尚有17家企業排隊待審。

經濟部指出，志鋼金屬為強化MIT產品形象，規劃在台南永康廠興建三期廠房，增設智能化產線，並將實施溫室氣體盤查與設置太陽能發電設施；本次投資金額約2.5億元，可新增四名本國就業機會。志鋼金屬在2013年創立「台灣金屬創意館」，將板金技術結合臺南特色與文化創意，已蟬聯三屆國際亮點觀光工廠，足見其傳承板金技藝的用心與使命感。

天賦工業則主要從事手工具製造與出口外銷，擬於台中產業園區興建新廠，將採購精密車床、銑床與自動化機械手臂，並安裝智慧倉儲整合系統，以減少人力與提高生產良率；新廠預計進行碳盤查、設置太陽光電設施及採用節能照明系統，期望保護環境與節約能源。本案預計投資金額約3.7億元，可新增三名本國就業機會。

勤友光電專注於半導體及第三代太陽能鈣鈦礦產業，主要產品包含大尺寸連續式鍍膜設備，以及與IBM共同研發的2.5D、3D IC封裝製程設備和雷射剝離設備，多用於半導體先進封裝製程、先進LED製程及鈣鈦礦光電製程。看好AI產業的蓬勃發展與全球節能減碳的風潮，將使市場對於雷射剝離設備與鈣鈦礦真空鍍膜設備的需求攀升，勤友光電計劃增聘六名本國員工，投資近0.6億元在桃園與台南廠區增設生產線，購置自動化量測設備、導入ERP管理流程，與進行無塵室節能設備改善，期望增進生產效率與減少排碳量。