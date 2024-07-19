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經濟部預告《電業法》修法 納管儲能、活絡綠電交易

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部能源署19日預告《電業法》部分條文修正草案，本次修法重點包括：放寬綠能售電業之間可相互售電，以及將「併網型儲能」及「參與需量反應措施的電力交易平台」納入電業管轄，需取得電業執照，放寬售電業交易、強化電力交易中立。

根據最新預告的修法草案，「併網型儲能業」及「需量反應措施參與電力交易平台」者，應取得電業執照，並負起營業、緊急事故通報義務。因此，針對電業型態，除了既有的發電、輸配電、售電，在第2條第1款增訂「特定電力供應業」。

此外，為放寬綠電交易原先只能限制給用戶的規定，修正第2條第7款，使再生能源售電業不僅可將綠電銷售給用戶，也可以銷售給其他再生能源售電業，以活絡綠電交易市場。

同時，為確保電力市場持續公平運作，也修正第11條，輸配電業經政府機關許可，得設立電力交易平台，後續由電業管制機關視發展狀況滾動檢討，以確保其運作的中立與公開透明。

經濟部表示，隨著淨零轉型與RE100趨勢，國內企業對綠電需求持續攀升，並期待國內綠電交易環境更多元活絡，經濟部為使綠電交易更有彈性，本次修法即放寬現行綠電交易限制，同時為因應再生能源發展，強化電力系統、併網型儲能及需量反應措施等新興電力資源已然成為發展重點，但現行法規對此類新型態電力資源缺乏明確定義與規範，故增訂一新電業類別予以納管

經濟部還提到，繼2017年開放綠電交易後，國內電力市場環境已於電力穩定供應前提下，逐步朝發電端多元供給、電網公平使用等方向發展，為持續健全電力市場環境，同時呼應2050淨零轉型及活絡綠電交易市場等目標，經濟部擬訂《電業法》部分條文修正草案，並於19日正式預告。

本次修法草案將依法公告60天，經濟部指出，各界若對草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登次日起60日內提供書面意見供經濟部參考。

再生能源 經濟部 綠電

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