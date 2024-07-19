台電不分家了！經濟部預告《電業法》修正草案

除放寬售電業交易、強化電力交易中立外，經濟部能源署19日預告的《電業法》部分條文修正草案重點，還包括台電公司繼續維持「綜合電業組織型態」，整合發電、輸配電及售電資源。

這即代表台電不必分拆，所以經濟部及台電編列2025年預算時，只要籌編一家綜合電業預算，不必籌編三家公司預算，最大化協助政策推動。

能源署表示，本次修法考量到地緣政治及全球疫情讓國際能源價格劇烈波動，為了穩定供電，並達成淨零轉型目標，各項電力建設需仰賴龐大資金挹注，故而評估台電公司繼續維持「綜合電業組織型態」。另外，為確保電力市場持續公平運作，也修正第11條，輸配電業經政府機關許可，得設立電力交易平台，後續由電業管制機關視發展狀況滾動檢討，以確保其運作的中立與公開透明。

《電業法》2017年修法時曾要求台電須在2025年底完成廠網分離，並拆分成發電、輸配電、售電等三家公司，但因大環境丕變，為確保國家能源安全並跟進國際趨勢，行政院在今年5月15日同意台電維持綜合電業型態，也就是不分家了，經濟部能源署也在7月19日針對電業法第6條提出電業法修正草案。

經濟部表示，台電不拆分最大理由仍是確保國家能源安全，台電配合國家政策，執行電網、電廠等基本設施投資較夠力，若是由民營小型公司執行，恐怕難以勝任。尤其在2050淨零碳排大目標下，更需要大型綜合電業執行綠電躉購、以及新能源如地熱的開發及投資。