中經院新任院長是「他」 學術研究、 行政職務都出色

國家智庫中華經濟研究院長懸缺月餘，19日正式拍板由政治大學財政系教授連賢明為新任院長，8月1日走馬上任。

此項人事消息，是目前中華經濟研究院代理院長王健全在19日舉行的「2024年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會」開場時，作出上述表示。

連賢明為政治大學財政系教授、台灣大學經濟系和中央研究院經濟所合聘教授、研究員，美國波士頓大學經濟學系博士、台灣大學經濟系碩士。

學術研究領域為醫療經濟學、財稅政策，以及大數據。曾多次參與中研院政策白皮書的研究與撰寫，亦熟悉有關半導體、國防科技、精準醫療等領域的政策研究。

行政職務上，連賢明為政治大學創新國際學院副院長、台灣研究中心執行長，同時擔任台灣健康經濟學會理事長。近兩年他主持國科會兩項中期計畫：科技、民主與社會研究中心計畫、2030跨世代台灣社會發展政策研究-邁向三代健保。

中經院設立法源為立法院通過的單獨組織法「中華經濟研究院設置條例」，創院基金十億元，中央政府及中美經濟社會發展基金分年共捐助九億元，身分上符合政府捐助的財團法人組織，因此董事長、院長人事權由行政院核定，目前為經濟部所屬財團法人。

原任中經院長葉俊顯為中研院經濟所研究員，亦因今年5月20日借調期滿歸建中研院。