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打造人工智慧之島 吳誠文：國科會推動跨部會AI應用

中央社／ 台北19日電
國科會主委吳誠文。記者季相儒／攝影
國科會主委吳誠文。記者季相儒／攝影

打造人工智慧之島，國科會主委吳誠文今天表示，很多重大的科技政策項目要跨部會整合才能完成。國科會在軍事發展協作上，除既有國防發展機構外，也協助成立國防科技中心，學術界至產業界都有龐大能量，協助國防產業發展。

國家科學及技術委員會主委吳誠文接受自由時報「官我什麼事」訪問提到，總統賴清德的「五大信賴產業」中，有大家熟知的半導體和人工智慧（AI），更有軍事工業、安全監控、次世代通訊 。

吳誠文表示，在軍事發展和協作上，以往國科會主政學界，國防部及中山科學院負責國防產業；但過去幾年學界、產業界的人才與研發力量龐大，除了既有國防發展機構外，學界也透過國科會成立國防科技學研中心，投入相關科研項目，主要有台大、清大、陽明交大、成大等。

吳誠文說明，國科會協助推動包含無人機前瞻技術、6G通訊、太空科技的低軌道衛星等，讓國防軍工從國機國造、國艦國造等項目，慢慢延伸到民間企業也能加入參與。他指出，國防部也已宣布要仿效美國成立國防創新機構（Defense Innovation Unit, DIU），就是希望透過科技研發成果所成立的新創公司，能夠協助國防產業發展。

談及AI基本法，吳誠文指出，重點是規範政府施政不要落後，且讓AI功能在各部會施政中能積極推動。AI的應用要由需求端帶動科技研發，先了解應用端需求，再回推科技研發，以及需哪些部會參與，從過去單一部會主政執行，到要滿足各行業的需求，勢必要跨部會合作。

吳誠文進一步說明產業數位化，以農業為例，包含耕作種植、收成、行銷各方面，將來都是靠智慧工具，讓自動化減少人力，以因應從業人員的高齡化、少子女化，需要發展更多智慧機器協助農漁民；教育領域則要更普及AI知識、工具及方法，善用AI工具進入中小學，而非讓教師花長時間進修，可透過大學端製作AI系統與軟體來協助。

吳誠文補充，國科會管理3個科學園區，轄下更多分散在各縣市、牽涉產業眾多，國科會也與產業密切合作，不只是農業、教育，更有衛福部主管的醫療產業、藥品生技、照護等；經濟部接觸的產業更是廣泛，數位發展部則處理資料應用等。

總統賴清德強調要把台灣建設成人工智慧之島，吳誠文表示，人工智慧之島有一個很重要的、最後能夠判斷的指標，就是人民是否有使用AI工具跟系統的文化，各行各業都一定要連結到AI；而國科會扮演重要的角色，協助發展相關的工具與方法，並希望能夠推動到各部會在施政時能夠應用。

AI 人工智慧 國防部

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