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免驚！不受川普保護費說衝擊 中經院上修GDP至3.81%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院19日發布2024年最新經濟預測為3.81%，較第2季的3.38%，大幅上修0.43個百分點，較2023年的1.28%，更是大幅增加2.53個百分點。

中經院代理院長王健全表示，在出口、投資皆轉佳，加上AI加持，帶動供應鏈和擴散應用也在形成，台灣景氣復甦態勢已經確立，往上走且朝正向發展，若未來廠商的長單可以再更多一點，台灣景氣復甦就會更紮實。

不過，陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華則示警，雖然今年經濟成長率正常復甦，也沒有在谷底盤旋太久。但，整體製造業問題仍存在，各行業復甦情況差距還滿大，經濟成長的普及性問題仍然存在，甚至明年的經濟成長可能比今年低。

中經院強調，台灣受惠於AI等發展應用，不但股市創歷史新高，財富效果帶動民間消費成長；同時，因相關出口暢旺，更推升經濟成長。

中經院展望中心主任彭素玲表示，在消費與出口雙引擎帶動下，今年台灣經濟成長模式已呈現「內外皆溫」。其中，內需貢獻2.47個百分點，民間消費貢獻1.42個百分點，國內投資將由上年的負成長轉為正成長，對成長貢獻0.44個百分點，而國外淨需求，在出口帶動下貢獻1.34 個百分點。

至於通膨走勢，彭素玲分析，由於今年來新台幣兌美元匯率走貶，以新台幣計價之進口價格走升，預估 2024 年 CPI 年增率為 2.16%，連續三年漲幅超過2.0%。但較2023 年的2.49%下降 0.33 個百分點，通膨水準相較去年相對溫和，且已連續兩年增幅走緩。

新台幣 消費

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