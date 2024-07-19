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環團為四接海域生物請命 台電：樂見以科學調查對話

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
基隆協和電廠燃油發電機組今年12月除役，台電規畫更新改建為2部燃氣機組，擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），但環團持續表達反對立場，119年上線供電時程幾乎是無望。圖／聯合報系資料庫
基隆協和電廠燃油發電機組今年12月除役，台電規畫更新改建為2部燃氣機組，擬在基隆外木山海岸填海造地建設第四天然氣接收站（四接），但環團持續表達反對立場，119年上線供電時程幾乎是無望。圖／聯合報系資料庫

守護外木山行動小組19日召開記者會，表達對基隆協和電廠四接東移方案也沒有信心，認為仍會傷害外木山海岸及海域生態，台電回應指出，海域生態調查應使用科學方法，台電有跨度八年包含四季的協和海域生態調查，樂見環團可以科學調查方法來對話，評估未來四接啟用後仍能保留生態現狀。

基隆協和火力發電廠目前為2座燃油機組，今年12月都要除役，台電早已規劃轉為燃氣機組，但需要有天然氣供應，所以要加蓋天然氣接收站（四接），若無四接，協和電廠燃油機組除役後無法轉成燃氣發電，目前四接尚未正式進入環評階段，協和燃氣發電機組原規畫119年上線供電，但目前看來幾乎是無望。

環團指出，四接填海預定地無論從2.0或至3.0方案，皆與基隆市水產動植物保育區重疊，外木山海岸缺乏完整的生態調查資料，台電先前雖然公布海域調查資料，但未經第三方檢驗；環團並找來團隊潛水至填築區觀察生態，有魚苗、沙姑、花蟹生物棲息，天然氣僅是能源轉型的過渡方案，沒理由永久都更海洋生物的家。

台電發言人副總蔡志孟表示，對台電而言，樂見環團不要再用形容詞來描繪外木山海域的生態，而以科學調查結果來進行對話，台電針對四接場址海域生態的調查，從環境影響說明書的編擬到現在，包括範疇的界定、調查的項目及頻率等都很完整，從106年至113年，長達8年時間，包括春夏秋冬四季都有，測點二十多個，次數十多次，不同位置、不同的水深都有調查點，生態調查資料都具備；環團潛水下去看海域生態，只是一時一地，以此判斷未來生態的變化，可能有點以偏概全。

蔡志孟以核三廠為例，當時興建核三廠場，也有人憂心附近珊瑚會受到危害，但經過這麼多年，事實上是核三廠出海口附近的珊瑚保育狀態反而是比較好的，台電對環境生態保護很重視，也建立完整的生態調查資料，如果環團願意對話，台電願在環評會上提供出來讓生態學者專家檢驗。

四接的位置經過東移，且面積縮小，台電表示，協和更新改建計畫已依據範疇界定指引表，完成各項目的調查，包括水域動物、水域植物、生態等環境項目。蔡志孟指出，位址東移後面積又縮小，對生態的影響已微乎其微，未來完工後的環境保護及生態保育，台電也會繼續投入，應該能保留目前生態現狀。

台電 火力發電廠 生態保育

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