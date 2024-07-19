快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

汽柴油下週估漲3角及4角 95無鉛寫近3個月新高

中央社／ 台北19日電

中油持續啟動油價雙平穩機制，預估22日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.3元，柴油調漲0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升來到31元，為近3個月新高。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。

中國經濟數據疲軟，本週國際油價應聲下跌。根據中油浮動油價公式，累算至7月18日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶84.85美元，較上週86.01美元下跌1.16美元；新台幣兌美元匯率為32.605元，較上週32.537元貶值0.068元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.1元，柴油每公升調漲4.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估22日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。

國際油價 新台幣

延伸閱讀

歐股走勢分歧 油價助攻倫敦股市

釀32死...高雄氣爆民事賠償第二波宣判 市府仍要負8成責任

美國汽油需求激增 消費者信心疲軟與聯準會降息預期成焦點

大林煉油廠氣爆釀里民圍廠 中油挨罰500萬喊冤吞敗　

相關新聞

AI帶動出口成長大幅擴張 中經院大幅上修今年經濟成長率至3.81%

中華經濟研究院今日發布最新經濟預測，因民間消費熱絡、出口大幅擴張，大幅上修2024年最新經濟預測為3.81%，較上次預測...

環團為四接海域生物請命 台電：樂見以科學調查對話

守護外木山行動小組19日召開記者會，表達對基隆協和電廠四接東移方案也沒有信心，認為仍會傷害外木山海岸及海域生態，台電回應...

不想65歲被迫退休 立委修法真有打開勞動年齡天花板？

立法院日前三讀通過勞動基準法第54條修正案，放寬65歲強制退休年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡，被視為對勞工延後退休跨出重要一步，各界樂觀期待未來勞工不會到65歲就面臨工作保衛戰，有機會再繼續一搏。面對世界各國都將退休年齡延後，台灣通過法案讓勞雇協商後，勞工可以延後退，實質意涵如何？台灣勞工65歲退休天花板真的打開了嗎？

氣候變遷引發財富大挪移！有人賺錢 有人付代價

如果你是賣化石燃料的人，比現在更好的年代並不多見，但對於曝露於氣候變遷影響的人而言，這也是罕見糟糕透頂的時期。

政院射三箭 兆元投資方案 招手保險業

行政院經濟發展委員會昨（18）日首度開會，敲定三大計畫，其中兆元投資國家發展方案將與保險業者合作，射出擴增案源、鼓勵公共...

引壽險資金回台投入公共建設 三障礙

政府有意引導壽險資金回台投入公共建設，壽險業高層表示，為維護保戶權益、資金必須有好的去處，壽險資金回台後要投資哪些標的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。