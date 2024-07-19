汽柴油下週估漲3角及4角 95無鉛寫近3個月新高
中油持續啟動油價雙平穩機制，預估22日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.3元，柴油調漲0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升來到31元，為近3個月新高。
依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。
中國經濟數據疲軟，本週國際油價應聲下跌。根據中油浮動油價公式，累算至7月18日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶84.85美元，較上週86.01美元下跌1.16美元；新台幣兌美元匯率為32.605元，較上週32.537元貶值0.068元。
依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.1元，柴油每公升調漲4.7元。
中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估22日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元，柴油調漲0.4元。
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