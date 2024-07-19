經發會拍板 4年培育20萬AI人才

行政院「經濟發展委員會」昨天舉行首場會議，由行政院長卓榮泰主持，會中拍板兆元投資國家發展計畫、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭躍升方案等三項計畫，鎖定三點二七兆壽險資金投資公建設施，目標二○二八年培育廿萬名AI人才，吸引「數位牧民」來台。

經發會執行秘書、國發會主委劉鏡清表示，全球初估有三千五百萬名數位牧民，希望跟外交部協調規畫推出「數位遊牧簽證」並迅速啟動，把他們拉進台灣，先達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣就會留下來，希望進來十萬人就可以留下一萬人。

他說，目標二○二八年達成培育廿萬名AI人才、引進十萬名國際生來台就讀、引進十二萬名外國專業人才，擴增八萬名外國技術人力，其中外國專業人才十二萬人包括國際人才六萬、僑外生五萬、數位牧民一萬人，並將調整攬才專法，預計下會期送立法院，比照日本和新加坡，放寬外籍人士最快一年可拿永久居留。

經發會副主委為副院長鄭麗君，執行秘書為政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，並聘無給職外部顧問五十至六十人，聘期兩年，產業代表超過一半，未來每季至少開會一次，起初頻率較高，分別於七、九、十一月開會，首場顧問會議預計八月舉行。

經發會昨通過三大計畫。兆元投資國家方案部分，盼引進海外保險資金投資公共建設型投資基金或公共建設相關金融商品。劉鏡清說，業者躍躍欲試，提及再生水、下水道、汙水處理、社宅及長照等，在現行法規下，初估有三點二七兆元可運用，盼創造十兆元效益，下周將邀業者會商討論促參時程與項目。

劉鏡清提到，金管會同意研究修改資本適足率範，將保險業投資公共建設基金的風險係數，由百分之十點一八降至百分之一點二八，有助促進保險資金投資。