台灣大林之晨建議數位部結合民間 打造繁體中文共同語料庫

主權AI意識是近期各國積極關注項目，電信三雄董總18日拜會新任數發部長黃彥男並交換對資訊產業意見，台灣大哥大（3045）總經理林之晨則建議，數位部結合政府與民間力量，打造主權AI需要的繁體中文共同語料庫（common data set）。據了解，黃彥男表示，開發繁體中文共同語料庫未來是多元創新司的其中一個任務，未來也希望能有機會跟電信業者一起合作。

林之晨指出，台灣數位發展進入「換檔期」，需要新動力。他觀察幾個重要的數位產業包括電子商務、數位廣告、數位訂閱制，現在年成長已經降到10%，電商這幾季甚至都只有個位數成長。

林之晨指出，現在許多公司可以用AI工具訓練出內容，但是繁體中文內容「怪怪的」，主要是基礎來自美國的大語言模型如ChatGPT、Gemini，其中的繁體中文資料不是台灣的語料。他指出中文語料是主權AI的基礎，沒有高品質的繁中資料庫，根本訓練不出來主權AI。他向黃彥男建議要集合政府甚至民間力量去把繁中共同資料庫做好。