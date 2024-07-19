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青年創業貸款人數 五年新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，到去年底青創與微創鳳凰貸款人數為8.6萬人，其中男性占比達七成。 （聯合報系資料庫）
財政部統計，到去年底青創與微創鳳凰貸款人數為8.6萬人，其中男性占比達七成。 （聯合報系資料庫）

財政部昨（18）日公布最新統計，去年底公股銀行青年創業及微型創業鳳凰貸款人數與貸款餘額雙增，貸款人數為五年新高；其中男性占比近七成，且不論是青年創業貸款或是微型創業鳳凰貸款，男性貸款餘額皆高於女性。

財政部表示，青年創業及啟動金貸款是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出之計畫，承貸金融機構包含公、民營機構，但一向以公股銀行為推動主力。

觀察公股銀行各年底青創貸款狀況，2019年以前各年底貸款人數僅1萬人上下；2021年因新冠肺炎疫情嚴峻並進入三級警戒，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款周轉之人數暴增，以致該年底累計貸款人數及貸款餘額分別達6.3萬人、471億元，之後兩年波動相對稍緩，至2023年底貸款人數8.4萬人，貸款餘額489億元，四年間各增7.2倍及6.6倍。

性別結構方面，近年男性貸款人數占比介於68％至70％，若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，2023年底平均每位男性貸款餘額59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

另外，公股銀行也辦理以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款。

2020年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿20歲之失業者。因適用對象侷限特定族群，故2019年以來各年底貸款人數在2,400人上下，2023年底貸款餘額10.8億元，較2019年底增加25.8％。

以貸款人性別來看，近五年女性占七成四以上，符合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，2023年底男性平均每人50.2萬元，女性41萬元。

創業 疫情

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