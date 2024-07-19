搶才… 國發會擬修法放寬永居門檻

為加快搶到國際頂尖人才，國發會主委劉鏡清昨（18）日表示，將在立院下會期提出《外國專業人才延攬及僱用法》修法，放寬特定專業人才永居條件，自現行三年縮短至一年取得永久居留權，初步規劃適用門檻之一為年薪新台幣600萬元。

此外近年全球出現「數位游牧民族」（Digital Nomad，簡稱數位牧民）現象，亦成為國發會瞄準的獵才對象。劉鏡清表示，預計將目前免簽三個月，再延長三個月，提供共六個月的數位游牧簽證，吸引數位牧民來台，不需修法即可實施。

疫後零工經濟及數位牧民新型工作型態興起。全球現有約3,500萬數位牧民，2030年會有4,000萬人；國發會希望放寬規定，先將他們拉進台灣居家工作（work from home），第一步可達到促進觀光、消費，希望吸引10萬數位牧民來台、最後留下1萬人。

行政院昨日召開首次經濟發展委員會議，提出推動國家人才競爭力躍升方案，希望到2028年累計培育20萬名AI等數位人才；延攬外國專業人才共12萬人，涵蓋國際專業人才6萬人、僑外生5萬人，以及數位牧民1萬人。

劉鏡清表示，國發會將比較鄰近國家包含日本、新加坡等攬才作法，用競爭性角度思考台灣作法可以如何精進；現規劃鎖定最高端人才，亦即特定專業人才，放寬到跟日本同等條件，一年拿到永居。