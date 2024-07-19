引壽險資金回台投入公共建設 三障礙

政府有意引導壽險資金回台投入公共建設，壽險業高層表示，為維護保戶權益、資金必須有好的去處，壽險資金回台後要投資哪些標的，能否取得足夠的投資報酬率，都是關鍵問題，「畢竟這些錢是保戶的、要有穩健的去處，才能確保保戶的權益」。

具體而言，壽險資金投入公建有三大障礙，一是標的，二是標的出現後，條件需要吻合報酬率期間和穩定度，如保險業平均期待報酬率是3%~3.5%，三是投資方式，是直接投資還是間接投資，是投資債券還是直接參與BOT，這幾個面向組合在一起，讓保險業可以選擇項目比較少。

另外住宿式長照機構想引入保險業資金，也有兩大障礙。第一，長照機構對董監席次的限制，目前保險業可對被投資長照機構派任三分之二董事席次，第二，盈餘分配要先扣除10至20%後才能做其他分配，這都讓保險業卻步。

如何引導資金投入公建或長照？金管會主委彭金隆先前提出兩大解方。對保險業投資公建，盼可以「實驗型個案」先說服社會；對保險業投資長照機構，則研擬透過投資「提供長照服務」的公司，來間接投資長照機構。何謂「實驗型個案」？彭金隆曾說，他觀察國外一些例子，如電廠將未來跟民眾收費的未來幾年收入做一個證券化，這「未來收入」的現金流就可當做投報率，提供保險業投資。

至於如何讓住宿式的長照機構想引入保險業資金？他也說，《保險法》要突破障礙，可發揮創意來跟各部會溝通，化解彼此法規障礙，例如改採「繞道」、間接投資提供長照機構服務的公司，一樣可達到提供長照機構資金的目的。