政府六年打造亞洲資產管理中心

行政院經發會昨（18）日首次會議，力拚六年打造台灣成為亞洲資產管理中心，其中對於過去卡關的稅制、外匯兌換等問題，財政部、央行允諾將會檢討。

經發會規劃，八項重要措施包括，私人銀行（財富管理）業務擴大計畫、本國資產管理業（投信業）壯大發展計畫、外國資產管理公司招商引資計畫、股市壯大（跨國掛牌）計畫、保險業資金投資國內公建增進計畫、不動產證券化條例（REIT）商品促進專案、監理與行政英語友善環境改善工程、普惠金融與綠色金融融入規劃等。

行政院秘書長龔明鑫表示，有委員提出稅務及外匯問題，這方面會請財政部及央行進行評估；行政院長卓榮泰也表示，法規鬆綁也是未來重要一環，接下來行政院將提出各項修法，希望立法院能給予協助，儘速達到功能。

金管會主委彭金隆曾說，發展資產管理中心很難只靠金管會，要做「資產管理中心」至少需有六大基礎建設，一是充沛專業人才，二是匯率管制要自由移動，三是具吸引力稅制，四是容易溝通環境如全英語環境，五是彈性組織架構如信託制度，六是地緣性。