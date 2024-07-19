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明年公建預算 創十年新高 國發會編列2,405億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國發會主委劉鏡清。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清。記者邱德祥／攝影

國發會委員會議昨（18）日通過2025年重大公共建設計畫，加計前瞻計畫預算合計2,922.5億元，其中公務經費2,405億元，創近十年新高，當中以交通建設占比最高。

國發會主委劉鏡清表示，2025年重大公共建設計畫，各部會共提出266項計畫，加上前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案49項公共建設計畫，經國發會初審、複審，邀集財政部、主計總處及工程會等會審機關共同審議，並邀請相關部會副首長會商後，昨日提報國發會委員會議審議通過。

2025年重大公共建設計畫 圖／經濟日報提供
2025年重大公共建設計畫 圖／經濟日報提供

國發會指出，明年度中央公務經費建議匡列2,405億元，創近十年來新高；另，前瞻計畫建議匡列517.5億元。明年度合計公建預算達2,922.5億元，將報行政院納入明年度中央政府總預算案，送立法院審查。

國發會表示，2025年公共建設計畫先期作業的經費編列，以交通建設約1,284.9億元（占53.4％）最高，希望透過交通建設計畫均衡台灣各方面發展；其次，與民眾生活息息相關的汙水、再生水、垃圾處理等環境資源計畫約569.5億元（占23.7％），第三則為農田水利、森林與農漁業永續、整體治山防災的農業建設為223.7億元（占9.3％）。

前瞻基礎建設計畫部分，則以城鄉建設約180億元（占34.8％）最高，闢建台灣未來30年基礎建設；其次為強化國土韌性，以因應氣候變遷、環境衝擊的水環境建設約179.7億元（占34.7％）；第三為因應綠色交通運具趨勢，建構安全便捷的軌道建設約87.6億元（占16.9％）。

劉鏡清表示，政府財政資源有限，民間力量無窮。雖然每年政府均儘量寬籌公共建設經費，但國發會正進一步協調各部會與民間，希望引導民間資金投入公共建設，更加擴大公共建設財源，希望減輕政府龐大的建設財政負擔，並能讓民間資金活絡經濟，而且達到提升公共建設服務水準目的。

國發會

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