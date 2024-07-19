政院射三箭 兆元投資方案 招手保險業

行政院經濟發展委員會昨（18）日首度開會，敲定三大計畫，其中兆元投資國家發展方案將與保險業者合作，射出擴增案源、鼓勵公共建設型PE、推動基金架構REITs等政策三箭，目標吸引3.27兆元資金投資，創造10兆元經濟效益。

經發會昨日首度開會，「政院三長」院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫親自召開記者會，說明首次會議報告事項，包含兆元投資國家發展、打造台灣成亞洲資產管理中心、推動國家人才競爭力躍升等三大計畫。

經發會三大重點 圖／經濟日報提供

卓榮泰表示，兆元投資國家發展方案初步規劃希望吸引3兆至4兆國內外資金，投資在台灣重大建設與重要產業。未來行政院將跨部會合作，設立法規調適的單一窗口，也設立相關平台，加速進行大投資台灣計畫。

國發會主委劉鏡清指出，透過跨部會平台、專職促參推動小組，除了政府提出公建需求，也鼓勵業者提案，媒合資金與公共建設。目前業界回饋意見，標的物可能包含停車場、下水道，甚至有業者提出建置AI機房。

為力拚施政百日有感，劉鏡清表示，國發會研擬多項方案，大投資台灣方案就是其中一項，包含資金、產業、社會、人才等。在兆元投資國家發展方案中，將會引入民間活水，推動台灣公共建設。

國發會已與保險業等業者溝通，希望引進保險業等資金，投資公共建設型PE或公共建設相關金融商品，如REITs等。

劉鏡清說，保險業資金充裕，近年正好遇到利差過大、匯率變動大，造成海外投資不穩定，保險業者希望國內能有安全投資標的，有別於過往被動等待業者投資，此次政府主動找八大壽險業者商談，業者也表達興趣。

他也舉例，政府可先把停車場蓋好後，賣給業者，再租回來，政府就可以拿到資金再蓋第二個停車場，整個資金運用非常有彈性，對國家建設發展會比較快速。初估現有資金約3.27兆，希望運用這3.27兆創造10兆效益。

劉鏡清表示，下周就會邀集業者會商，建立合作平台，討論促參項目與時程。且在現行法規下可開始運作，例如先前已三讀通過的REITs，不過，他也提到，金管會同意研究修改資本適足率（RBC）規範，將保險業投資公共建設基金的風險係數，由目前的10.18%降至1.28%，有助促進保險業資金投資。