和碩童子賢：AI大航海時代 科技重新定義人類財富

「我父親是鐘錶匠的師父，但是他很早以前就告訴我，電子錶的流行會改變計時的方式，要我不要再學這個東西（鐘錶技術）了。」和碩（4938）董事長童子賢談到科技的變遷有感而發，他觀察當代AI趨勢有三現象，科技正在重新改寫人類財富定義，在AI大航海時代要成功，基礎建設跟合理應用缺一不可。

童子賢出席《經濟日報》產業創新論壇以「AI新時代 引動科技創新」為主題演說，他表示現在是AI大航海時代，充滿機會跟風險，2023年全球投入超過230億美元在生成式AI發展上，2024年AI趨勢可以歸納三大特點，首先是過去引領新科技發展的學術研究機構如史丹佛或哈佛，現在都因AI算力昂貴，發展投入落後業界，很多AI應用研究項目是業界超越學術界，也造成許多高階人才快速流動。

童子賢觀察第二個現象是，雖算力等於國力，但國力也等於算力。因AI算力建置昂貴，故國家財政不足的話也沒有辦法投入動輒數十億美元的算力中心，其次訓練也很昂貴，GPT-4就需要7,800萬美元，Google的Gemini則要價1.9億美元，故AI算力也要強大的國力支持。

第三點是生成式AI是目前最吸睛的領域，但3～5年內通用型AI（AGI）就將值得期待。童子賢說，生成式AI可以用圖像跟聲音文字介面溝通，都是非常吸引人的功能，而AI的進步也解決許多人類研究難以突破的挑戰，如DNA的研究或癌症藥物的開發。

他表示，NPU模仿人類思考模式導入類神經的演算處理，帶來生產力的突飛猛進，比方3年前的Macbook將兩小時8人會議音檔做逐字稿，要歷時2小時整理，但最新一代Macbook只需要2分鐘，對科學研究進展帶來大幅進步。

童子賢表示，AI會面臨跟Internet年代一樣的發展，大家要不斷探索服務、產品、平台是什麼，且要注意不一定百發百中，所以才稱之為AI大航海年代。他比喻從歐洲出發冒險，而大海的彼端有無限的黃金跟白銀，但還是要小心大海航行的時候會有風浪，他舉2015年紅極一時的智慧音箱為例，曾經被預估年負荷成長率在5年內會達到39%的消費電子產品，但5年之後掉下來，最後年複合成長率僅3.5%。

童子賢表示，台灣在AI的時代要好好把握機會，各領域專業（Domain）都有機會結合AI，而要能持續創新，除必須有完善的基礎架構準備，同時也必須有合理的應用，如「智慧音箱」就是曇花一現，過去也有很多網路創意裝置都消失。

童子賢表示，未來各行業的專業知識可以跟AI運用結合，而AI也期望能持續進步，如目前的語音客服系統常導引轉來轉去，最後突然就掛掉，沒有辦法協助處理問題，但若未來2年生成式AI導入，或許電話筒的另一頭不只是無法分辨真人或AI，甚至未來3～5年內AGI（通用型AI）就將演化出來，除聽得出客戶口氣，感知客戶情緒，客戶嘆口氣，AI就知道客人不滿意再推薦新方案。

而創新不一定要有科技才是創新，童子賢表示，過去美國運送貨物的業務只有聯邦政府才有特權，一般人做是違法的，但是舊的制度需要衝撞跟需要改變，慢慢的政府就放棄這個特權，大家才會有物流行業誕生，蹦出新的生產力也蹦出新的產業及新的投資，人類的方便跟生產力提升往往也是透過這樣衝撞跟實驗產生出來。

童子賢說，人類有史以來總計挖出17萬噸黃金，相當於市值13兆美元，但這樣的產值連中國大陸一年GDP都不到，換言之，人類4,000年累積的黃金，我們透過一年努力就可以賺到如此財富了，這也意味，包含AI在內，「科技正在改寫人類財富的定義。」童子賢說，財富已不是從地底下挖黃金或煉石油，而是長在雲端那一邊。