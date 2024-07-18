114年公建計畫交通占比逾5成 國發會：有助均衡台灣

國家發展委員會於今天委員會議審議通過114年度重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第5期特別預算先期作業經費編列，公建計畫方面，交通建設經費編列突破新台幣千億元、占比53.4%最高，國發會表示，有助於台灣均衡發展。

國發會今天發布新聞稿指出，公共建設可因應國內外新產業、新技術、新生活的趨勢，發展地方的重要基礎設施，同時提升交通、環境整備、數位、綠能、教育社福等基礎建設水準，因此推動公共建設計畫，一直是政府施政重點。

國發會今天審議通過114年度政府重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第5期特別預算公共建設類計畫先期作業經費編列，將陳報行政院納入114年度中央政府總預算案，送立法院審查。

關於114年度重大公共建設計畫，各部會提出266項計畫，加上前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案49項公共建設計畫，經國發會初審、複審，並邀集財政部、主計總處及工程會等會審機關共同審議，並邀請相關部會副首長會商後，今天已提報國發會會委員會議審議通過。

國發會指出，其中中央公務經費建議匡列2405億元，不只逐年提高，更創近10年新高，突顯政府對公共建設的高度重視。

至於前瞻基礎建設計畫，因114年為前瞻計畫最後1年，國發會建議匡列517.5億元。

國發會指出，交通為建設之母，可帶動產業布局與地方發展，114年公共建設計畫先期作業的經費編列，以交通建設約1284.9億元、占53.4%最高，希望達到均衡台灣發展；其次，與民眾生活息息相關的污水、再生水、垃圾處理等環境資源計畫約569.5億元，占23.7%，第三則是農田水利、森林與農漁業永續、整體治山防災的農業建設為223.7億元，占9.3%。

前瞻基礎建設計畫部分，則以城鄉建設約180億元、占34.8%最高，打造未來30年的基礎建設；其次是強化國土韌性，以因應氣候變遷、環境衝擊的水環境建設約179.7億元，占34.7%；第三是因應綠色交通運具的趨勢，建構安全便捷的軌道建設約87.6億元，占16.9%。

國發會主委劉鏡清會中特別請各部會往後籌編年度政府公共建設各類預算時，應優先滿足國家希望工程相關計畫的經費需求，落實國家進步、增進社會福祉的目標。

劉鏡清表示，每年政府儘量寬籌公共建設經費，不過國發會正進一步協調各部會與民間，希望引導民間資金投入公共建設，更加擴大公共建設財源，期減輕政府龐大的建設財政負擔，並能讓民間資金活絡經濟，而且達到提升公共建設服務水準的目的。