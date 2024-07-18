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照顧服務升級 內政部：成立新住民權益保障籌備處

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部於18日部務會報安排移民署報告「新住民基本法」後續推動規劃，部長劉世芳裁示時表示，為順利推動新住民權益保障相關工作，請移民署盡速規劃成立「新住民權益保障籌備處」，並積極籌備組織，會同相關機關研議組織功能及人員編制，確保能有效提出各項照顧輔導措施精進作為運作，以及提供新住民更完善的服務。

劉世芳說明，新法通過後，將擴大新住民之適用對象，除了婚姻移民，還包括專業移民和技術移民，後續全面檢討並研議修正相關法規和措施，逐步建構更多元且友善的環境。為有效發揮民間力量及有效運用資源，行政院新住民事務協調會報之層級及功能，將配合相應調整，新住民發展基金之運用管理也將進行轉型，未來將納入新住民或其子女代表，並鼓勵新住民積極投入公共參與，增進多元文化交流。

劉世芳強調，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，完善新住民相關政策，打造更加多元、和諧及友善的新住民社會。

「新住民基本法」後續推動規劃。圖／內政部提供
「新住民基本法」後續推動規劃。圖／內政部提供

內政部 劉世芳 婚姻 新住民 移民

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