真巧？許勝雄今起主掌海基會 G7秒發聯合公報「挺台參與國際組織」

前海基會董事長鄭文燦於7日閃辭董座一職後，董事長之位就一直呈現空缺，而陸委會發言人梁文傑18日宣布，海基會董座一職將由老牌電子大廠金寶（2312）董事長許勝雄出面代理，並由即日起正式走馬上任。巧合的是，七大工業國集團領袖（G7）也於今日發表一篇聯合公報，向世界喊話，重申G7全體支持「台灣參與國際組織」的想法。

陸委會指出，七大工業國集團領袖（G7）今日特地發布「聯合公報」，向世界喊話：臺海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺，因此G7全體支持「台灣有意義參與國際組織」，並期盼透過支持臺海和平穩定，強化臺灣安全，同時也進一步強化全世界各地區的安全與繁榮。此外，也重申「臺灣是世界的臺灣」。

據悉，G7領袖峰會已連續4年透過聯合公報聲明臺海和平穩定的重要性，而我國政府也再次重申，臺灣位處民主防線最前緣，也是區域及國際社會負責任的一員，面對中國大陸灰色地帶軍事威脅，與複合式的經濟政治脅迫，臺灣將持續與理念相近國家合作，共同守護民主、自由、法治與人權等普世價值。