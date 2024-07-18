快訊

北市幼兒園性侵案 風波燒向柯文哲！民眾黨認了：柯執政時期首獲通報

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

可成爆內線交易「獲利數千萬」檢調兵分21路搜索高層 公司重訊回應

真巧？許勝雄今起主掌海基會 G7秒發聯合公報「挺台參與國際組織」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶董事長許勝雄出面代理海基會董座一職，即日起正式走馬上任。記者吳康瑋／攝影
金寶董事長許勝雄出面代理海基會董座一職，即日起正式走馬上任。記者吳康瑋／攝影

海基會董事長鄭文燦於7日閃辭董座一職後，董事長之位就一直呈現空缺，而陸委會發言人梁文傑18日宣布，海基會董座一職將由老牌電子大廠金寶（2312）董事長許勝雄出面代理，並由即日起正式走馬上任。巧合的是，七大工業國集團領袖（G7）也於今日發表一篇聯合公報，向世界喊話，重申G7全體支持「台灣參與國際組織」的想法。

陸委會指出，七大工業國集團領袖（G7）今日特地發布「聯合公報」，向世界喊話：臺海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺，因此G7全體支持「台灣有意義參與國際組織」，並期盼透過支持臺海和平穩定，強化臺灣安全，同時也進一步強化全世界各地區的安全與繁榮。此外，也重申「臺灣是世界的臺灣」。

據悉，G7領袖峰會已連續4年透過聯合公報聲明臺海和平穩定的重要性，而我國政府也再次重申，臺灣位處民主防線最前緣，也是區域及國際社會負責任的一員，面對中國大陸灰色地帶軍事威脅，與複合式的經濟政治脅迫，臺灣將持續與理念相近國家合作，共同守護民主、自由、法治與人權等普世價值。

金寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

梁文傑 海基會 董事長 許勝雄 鄭文燦 陸委會

延伸閱讀

中共三中全會公報出爐 陸委會指內容延續「二十大」：密切關注相關文件

美國通過涉藏法案「從未支持是中國一部份」 陸委會談西藏：就像四川人

許勝雄回鍋代理海基會董事長 陸委會：平潭復航再等等

美食小吃大減！師大商圈成「小五分埔」業績下滑 理事長：盼市府放寬標準

相關新聞

卓揆透露經發會三大工作重點 3.27兆已準備好投資台灣

經濟發展委員18日召開首次會議，行政院長卓榮泰指出，未來將會有三大工作重點，包括兆元投資國家發展方，預計引導3、4兆海內...

公益出租優惠多...但房東不領情？3好處敵不過2大壞處：4分之1房租都納稅

身為一名住在台北的資深租屋族，每次租房的時候都會有一個疑問，為什麼房東都不給我申請租屋補助，明明政府給了很多優惠給願意公益出租的房東，但為什麼多數房東還是要冒險逃漏稅呢？

真巧？許勝雄今起主掌海基會 G7秒發聯合公報「挺台參與國際組織」

前海基會董事長鄭文燦於7日閃辭董座一職後，董事長之位就一直呈現空缺，而陸委會發言人梁文傑18日宣布，海基會董座一職將由老...

引導壽險資金進入公共建設 劉鏡清喊強化民間提案：也有業者提建置AI機房

行政院經濟發展委員會委員會議今天拍板兆元投資國家發展方案，將引導壽險資金進入公共建設。國發會主委劉鏡清表示，將強化民間提...

國發會獵國際尖端人才 擬修法最快1年取得永居權

全球競逐人才的時代來臨，為搶到國際頂尖人才，國發會主委劉鏡清今天表示，將於立法院下個會期提出外國專業人才延攬及僱用法修正...

經發會鎖定3.27兆海外保險資金 4面向投資台灣

行政院「經濟發展委員會」首場會議登場，會中拍板兆元投資國家發展計畫、國家人才競爭躍升方案等。國發會主委劉鏡清說明，海外保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。