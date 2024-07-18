引導壽險資金進入公共建設 劉鏡清喊強化民間提案：也有業者提建置AI機房

行政院經濟發展委員會委員會議今天拍板兆元投資國家發展方案，將引導壽險資金進入公共建設。國發會主委劉鏡清表示，將強化民間提案的能量，根據目前回饋意見，標的物可能包含停車場、下水道，甚至有業者提出建置AI機房。

行政院長卓榮泰今天主持首場行政院經濟發展委員會委員會議，會中除通過經濟發展委員會架構，也拍板兆元投資國家發展方案，預計引進新台幣3兆元至4兆元的國內外資金，投資台灣重大建設與產業。

劉鏡清會後向媒體說明兆元投資國家發展方案的細節，他指出，業者很希望投資台灣，國發會之前就有找業者開會，不只保險業者，還有金融業者等，業者提出他們過去的困難，如面對太多政府單位等。

劉鏡清表示，這次院級跨部會投資建設推動平台很大一個特色是民間提案，業者提出很多想法，包含換水管、減少漏水率，做水循環場，也有業者提出做AI機房，但這部分要看後續政府規劃；他認為，或許停車場、換水管會是可以比較快啟動的項目。

劉鏡清說，業者希望投資時能夠有統籌平台，不用面對太多政府單位，今天經發會經過院長卓榮泰裁示後，將盡速建立平台，預計下週與業者溝通。

對於兆元投資國家發展方案，劉鏡清表示，他相當看好乘數效果，除了第一波帶動採購，引導民間投資公建後，政府能夠更有餘裕、有更多資金放在更需要的產業與社會建設，資源調配效率更好。

劉鏡清說，保險業海外資金約新台幣22兆元，因風險及法規限制，能回台投資的部分為3.27兆元，期盼創造10兆元效益。