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國發會獵國際尖端人才 擬修法最快1年取得永居權

中央社／ 台北18日電
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。聯合報記者／邱德祥攝影
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。聯合報記者／邱德祥攝影

全球競逐人才的時代來臨，為搶到國際頂尖人才，國發會主委劉鏡清今天表示，將於立法院下個會期提出外國專業人才延攬及僱用法修正草案，其中一個重點是放寬最高端人才的永居條件，打算比照日本，1年拿到永久居留權，初步規劃適用門檻之一為年薪新台幣600萬元。

政府提出「推動國家人才競爭力躍升方案」，在全球攬才方面，涵蓋打造具國際競爭力的攬才機制、精準延攬國際人才、推動數位遊牧簽證以及擴大留用僑外生等作法。

劉鏡清設定目標，希望到2028年延攬外國專業人才共12萬人，涵蓋國際專業人才6萬人、僑外生5萬人，以及數位牧民1萬人。

延攬國際人才方面，劉鏡清在媒體談話時表示，國發會將於立法院下個會期提出外國人才專法修正草案，其中一大亮點是對於最高端人才，比照日本永居條件，最快可以1年拿到永居。

劉鏡清說明，這次做法比較不同，國發會攤開鄰近國家包含日本、新加坡等攬才作法，用比較競爭性的角度思考台灣作法可以如何精進；目前規劃鎖定最高端人才，放寬到跟日本同等條件，1年拿到永居。

國發會預計推出「全球菁英簽證」，劉鏡清表示，針對最高端人才部分，會設定年薪、學歷等條件，以點數計算，年薪方面，初步規劃暫定新台幣600萬元為門檻。

國發會官員表示，以600萬元為門檻是考量日本以2000至4000萬日圓為標準，約新台幣400至800萬元，台灣取中間值；新加坡則以月薪新幣3萬元為標準，約等同70多萬台幣。

劉鏡清補充，有比較過不同國家的優勢，日本優勢是可以很快達到永居，台灣則是生活成本、方便性很強。

劉鏡清 國發會 簽證

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