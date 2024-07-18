經發會顧問聘期2年無給職 產業代表將過半

行政院長卓榮泰今天主持首場行政院經濟發展委員會委員會議，會中通過經濟發展委員會架構要點，外界關注的經濟顧問聘期為2年，無給職，人數將有50人至60人，且產業代表比率將過半。

卓榮泰今天主持首場行政院經濟發展委員會委員會議，會中通過經濟發展委員會架構，拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心以及國家人才競爭躍升方案等。卓榮泰會後並率同行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱，國發會主委劉鏡清出席記者會，說明政策方向與內容。

根據行政院經濟發展委員會設置要點，經發會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。

經發會委員共14人，包含行政院長卓榮泰兼任主委、副院長鄭麗君兼任副主委，其餘委員包含行政院秘書長龔明鑫，以及內政部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、數位發展部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會、金融監督管理委員會、主計總處等首長，還有中央銀行總裁。

經濟顧問部分依要點可有50人至60人，聘期2年，為無給職，但經濟顧問及邀請列席的專家學者與社會人士出席會議得依規定支領出席費。目前已知的顧問名單包含前行政院副院長林信義、宏碁集團創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海集團董事長劉揚偉、財信傳媒董事長謝金河、台大社會系教授陳東升、工商協進會理事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、全國中小企業總會理事長李育家。

龔明鑫出席經發會會後記者會時表示，經濟顧問產業代表占比將超過一半，部分邀請對象人在國外，待整體名單確認後將盡快對外公布；他強調，行政院邀請經濟顧問時並無詢問政黨屬性，歡迎大家為國家提出建言。

經發會預計每一季至少召開一次會議，卓榮泰說，創建初期開會頻率會比較高，包含7月、9月、11月都將召開委員會議，8月則會舉行首次顧問會議，希望將今天初步討論結果交由顧問，期待獲得更多意見。