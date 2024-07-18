瞄準「數位牧民」！國發會劉鏡清喊招攬國際人才 擬推3+3數位遊牧簽證

疫情加速數位發展，居家辦公愈來愈普及，近年全球衍生「數位游牧民族」（Digital Nomad，簡稱數位牧民），成為國發會瞄準的獵才對象。國發會今天指出，將推出數位遊牧簽證，不需修法，只要跟外交部協調後，就能迅速啟動。

國發會主委劉鏡清今天與媒體談話，談及延攬人才議題，他表示，東南亞國家現在是勞力輸出國，但日本統計顯示，到了2038年，東南亞人就不會想再到國外工作，而政府內部估算，隨著國民所得提升，時間可能提前至2035年；在此情況下，如何吸引更多國際人才是重要議題。

劉鏡清指出，國發會盤點日本、韓國、泰國等國家吸引人才作法，赫然發現大家都在找數位牧民，根據估算，全球有3500萬名數位牧民，國發會希望放寬相關規定，先把他們拉進台灣work from home，第一步可以達到促進觀光、消費的效果，如果他們愛上台灣，就會留下來，希望進來10萬人、可以留下1萬人。

國發會官員說明，按現行規定，數位牧民若來台灣，多是透過免簽或觀光簽，最多停留3個月；國發會正規劃推出「數位遊牧簽證」，時間拉長至3+3，等於最長6個月，這部分不需修法，只要與外交部溝通協調即可，可以迅速啟動。

國發會官員表示，期待盡速推出「數位遊牧簽證」的原因，是日本、韓國、泰國都已在今年推出數位牧民簽證，但停留時間還是有限制、如日本得再6個月離開，如果台灣趕快開放，可望銜接到這一波數位牧民。

劉鏡清也說，政府最近在英國等國家投放網路廣告，希望有幫助。國發會官員補充，將與地方政府合作，若地方政府能夠提案，設計一些結合產業、觀光、旅遊等活動，或許能夠增強數位牧民來台的意願。