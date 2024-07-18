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濃煙衝天、全市籠罩煙味！彰化鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟搶救中

影／招攬國際人才 劉鏡清喊補20萬人力：吸引數位牧民來台

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影

行政院今天舉行「經濟發展委員會」首次會議，聚焦討論委員會架構及設置要點、人才、資金三大面向議題，工作重點包括創新經濟、均衡台灣、包容成長三大主題。

國發會主委劉鏡清會後回到國發會接受訪問時表示，盤點未來經濟發展所需人力，我們內部可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以我們還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作，台灣有好山好水，生活便利，這些數位牧民會喜歡來這裡工作，他可以在這裡進行遠距工作，一開始他們可能是接國外的工作，但未來也會做國內的工作，最後也可望有部份人才留下來。

劉鏡清說，國際都在挖這種人才，台灣風光明媚，具備生活便利的優勢，我們的美食非常好，生活成本更低，相較其他國家來講，在這裡生活很好，交通便利，24小時走到樓下就有吃的，對這群人來說，台灣是個寶地，只是我們怎麼吸引他們，前一陣子做了個實驗，在國外投放廣告吸引他們進來，這個廣告在英國等地投放了二周，這是政府過去沒有做的。

國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，我們內部可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以我們還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影
國發會主委劉鏡清表示，盤點未來經濟發展所需人力，我們內部可供給15萬人力，缺口是35萬人，所以我們還要補20萬人力進來，未來將爭取數位牧民來台灣工作。記者邱德祥／攝影

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